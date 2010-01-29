НКРЕ зберегла тарифи на електроенергію для ГМК і хімпрому

Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) зберегла на лютий поточного року тарифи на електроенергію для підприємств хімічної промисловості й гірничо-металургійного комплексу на рівні жовтня 2008 року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі комісії, з посиланням на постанову комісії №50 від 26 січня ц.р.

Згідно з рішенням, НКРЕ зберегла тариф для споживачів 1-го класу напруги на рівні 42,21 коп. за кВт/год. і 2-го класу - 56,24 коп за кВт/год.

Як повідомляв УНІАН, збереження рівня ціни на електроенергію в умовах економічної кризи для підприємств ГМК і хиімпрому зафіксовано двосторонніми меморандумами Кабінету міністрів із об`єднаннями підприємств галузі, дію яких продовжено на 2010 рік. Під дію вказаного тарифу підпадають 111 підприємств ГМК і хімпрому, перелік яких затверджено НКРЕ за пропозицією Мінпромполітики.