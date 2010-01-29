Кабмін відмінив узгодження держзакупівель вугілля з Мінекономіки

Кабінет міністрів України відмінив на 2010 рік обов`язкове узгодження на рівні Міністерства економіки процедур державних закупівель з одним учасником при закупівлях вугілля ДП «Вугілля України» і державними генкомпаніями ТЕС.

Про це йдеться в постанові КМУ (від 27 січня ц.р. №59), текст якої обнародуваний на урядовому порталі.

Згідно з документом, від обов`язкового узгодження на рівні Мінекономіки звільнені процедури закупівель вугілля ДП «Вугілля України» у постачальників, а також закупівлі енергетичного вугілля енергогенеруючими компаніями ТЕС, які входять до складу НАК «Енергетична компанія України».

Прийняття такої постанови урядом ініційоване Міністерством вугільної промисловості у зв`язку з неузгодженням Мінекономіки домовленості Мінвуглепрому і Мінпаливенерго про підвищення з 1 січня базової вартості енергетичного вугілля, відвантажуваного ДП «Вугілля України» державним ТЕС.

Нагадаємо, що на сьогодні генкомпанії ТЕС НАК «Енергетична компанія України» купують вугілля за спрощеною процедурою (з одним учасником) у державного оператора «Вугілля України».

20 січня міністр вугільної промисловості Віктор ПОЛТАВЕЦЬ повідомив, що Міністерство вугільної промисловості і Міністерство палива та енергетики домовилися про збільшення договірної ціни на базові показники якості вугільної продукції, відвантажуваної ДП «Вугілля України» тепловим електростанціям НАК «Енергетична компанія України», на 10% - до 580,53 грн. за тонну (без ПДВ).