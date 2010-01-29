Газові проблеми залишиться у російсько-українських відносинах

Газова проблематика залишиться основною в російсько-українських відносинах після президентських виборів в Україні.

Таку думку УНІАН висловив директор Міжнародного інституту політичної експертизи (Росія) Євген МІНЧЕНКО.

«Газова проблема – це проблема номер один, і тут нікуди діватися», - сказав Є.МІНЧЕНКО.

Він зазначив, що існуючий одинадцятирічний договір щодо газу між Україною і РФ передбачає чіткий механізм впливу на будь-який уряд України через стягування або нестягування штрафів за недобір газу.

«Є завжди важіль тиску – ви не вибираєте законтрактовані обсяги – платите штрафи. Минулого року штрафи пробачили, але це не означає, що так буде й далі», - вважає Є.МІНЧЕНКО.

Крім того, він підкреслив, що Україна не має альтернативних постачальників газу, оскільки туркменський газ розписаний за довготривалими контрактами між Іраном, Китаєм і Росією. Відповідно, Росія залишається основним постачальником газу для України, нагадав експерт.

Також Є.МІНЧЕНКО зазначив, що за час роботи уряду Юлії ТИМОШЕНКО в Україні погіршилась ситуація в газовидобувній галузі через те, що закупівельна ціна на газ нижча, ніж собівартість видобування.

«В Україні газ є безпосередньо на її території, і є ресурси для збільшення видобутку за рахунок шельфу», - сказав він.

За словами експерта, Росія зацікавлена в збільшенні видобутку газу безпосередньо в Україні, щоб мати можливість спокійно постачати його в Європу.

Є.МІНЧЕНКО також вважає, що для України в нинішньому складному економічному становищі існуюча ціна на газ дуже висока, і в неї завжди виникатиме проблема з платоспроможністю.

На його думку, є кілька варіантів вирішення цієї проблеми. Зокрема, створення газотранспортного консорціуму за участю РФ, ЄС, і переговори про зниження ціни або виключення з контрактів можливості стягування штрафних санкцій.

Другий варіант вирішення цього питання, на думку Є.МІНЧЕНКА, прямий вихід «Газпрому» на український ринок. «Зараз «Газпромзбут Україна» одержує газ від «Нафтогазу», котрий, у свою чергу, купує його в «Газпромі», - сказав він.

«Якщо буде можливість виходити на ринок України безпосередньо, оминувши «Нафтогаз», тобто продавати його прямо підприємствам, маючи можливість варіювати ціни, то набуває сенсу купівля ІСД та інших металургійних і хімічних активів», - вважає Є.МІНЧЕНКО. На його думку, купувати українські металургійні і хімічні підприємства без пільгових цін на газ економічно «не дуже цікаво».