Збори акціонерів "Укртатнафти" не відбулися

Збори акціонерів ЗАО "Укртатнафта" (м. Кременчук, Полтавська обл.) сьогодні не відбулися через відсутність кворуму.

Про це УНІАН повідомили в компанії.

"Не було кворуму. 16 і 22 січня кворуму також не було", - сказав представник підприємства.

Нагадаємо, на зборах акціонерів "Укртатнафти" планувалося розглянути питання зміни органів управління, затвердити договори купівлі-продажу цінних паперів, розподіл прибули і затвердження термінів виплати дивідендів за 2006-2008 роки і вирішити ряд інших питань.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Укртатнафта» створене в 1994 році відповідно до указів президентів України і Татарстану на базі Кременчуцького НПЗ. Проектна потужність підприємства складає 18,6 млн. тонн переробки нафти в рік.