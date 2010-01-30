Тимошенко запевняє, що не допустить будь-яких змін власності ГТС

Кандидат у президенти, чинний прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО запевняє, що не допустить будь-яких змін щодо власності української ГТС, зокрема створення консорціумів у газовій сфері.

Про це вона заявила в ефірі програми "Велика політика" на телеканалі "Інтер".

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що в цьому питанні її позиція і позиція Сергія ТІГІПКА, якому вона запропонувала посаду глави уряду докорінно розходяться. "Газотранспортна система України, яка є державною власністю, – це наш ключ до енергетичної незалежності держави. Це є наш вплив на всі енергетичні процеси в нашому регіоні. Це – вплив України на енергетичну політику Європейського Союзу, країн СНД", – сказала вона.

При цьому Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що ВР ухвалила закон, який забороняє будь-які маніпуляції щодо зміни форми власності газотранспортної системи. "Тут компромісів я шукати не буду. Газотранспортна система – стратегічна державна власність України, і ніякі махінації, консорціуми, СП (спільні підприємства – УНІАН), будь-які передачі в оренду я ніколи не дозволю зробити", – сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, інший кандидат у президенти, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ нещодавно заявив, що виступає за створення консорціуму з реконструкції та експлуатації української газотранспортної системи.

За його словами, такі дії, разом із можливою участю України в консорціумах зі створення Росією обхідних газопроводів «Північний потік» і «Південний потік», створять умови захисту національних інтересів, і, перш за все, – у сфері енергобезпеки.

Екс-кандидат у президенти С.ТІГІПКО перед першим туром виборів неодноразово заявляв, що Україні потрібно створити консорціум з управління газотранспортною системою разом з російським «Газпромом» і європейськими енергокомпаніями.