Підвищення закупівельної ціни на вугілля для теплових електростанцій, ініційоване Мінвуглепромом, дозволить стабілізувати ситуацію у вугільній промисловості, виплатити зарплати шахтарям і збільшити обсяги вуглевидобування найближчими роками.

Як повідомили УНІАН у прес-службі парламентського комітету з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва, таку думку висловила голова комітету Наталія КОРОЛЕВСЬКА.

«Закупівельну ціну на вугілля для ТЕС необхідно терміново підвищити, щоб стабілізувати фінансовий стан вуглепрому в кризовий період: зокрема, щоб вчасно виплатити зарплати шахтарям у лютому, а також – щоб вугільники ні на тиждень не припиняли роботи щодо введення нових очисних забоїв і устаткування їх сучасною технікою», - зазначила голова комітету. Тому ініціативу Мінвуглепрому про підвищення базової закупівельної ціни на 10% необхідно якнайшвидше втілити в життя, вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Вона також зазначила, що підвищення закупівельної ціни особливе важливо в умовах, коли не прийнято держбюджет-2010, що передбачає масштабні інвестиції у вугільну галузь. «Уряд ТИМОШЕНКО заклав у проект держбюджету-2010 програму реформування і технічної модернізації вугільної галузі. На жаль, з політичних мотивів у Верховній Раді саботували ухвалення цього законопроекту вчасно», - зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА. Тому зараз через недофінансування у шахтарів виникають затримки з підготовкою нових забоїв і закупівлею устаткування. Зарплати гірникам уряд поки що фінансує за тимчасовою схемою – із залишків стабілізаційного фонду минулого року. Але ці залишки не безмежні, сказала вона.

Голова комітету промполітики зазначила, що енергетики також зацікавлені в тому, щоб закупівельна ціна на вугілля зараз була підвищена. «Міністерство палива і енергетики підтримує ініціативу вугільників про зростання ціни: енергетики розуміють свої довгострокові інтереси в постачанні палива. Адже вуглевидобування – це виробництво, що вимагає постійних, щомісячних капіталовкладень в нові лави», - говорить вона. Якщо не здійснювати ці вкладення хоча б півроку, після завершення кризи відбудеться значне зниження обсягів вуглевидобування і зростання її собівартості. Тоді як інтереси енергетичної незалежності України вимагають збільшення видобутку і розширення використання вугілля в економіці. Тому уряд з 2008 року послідовно виконує положення своєї програми про збільшення ціни на вугілля, щоб модернізувати вуглепром і забезпечити його працівникам гідну оплату праці, - наголосила Н.КОРОЛЕВСЬКА.