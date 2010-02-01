АМК розслідує підвищення цін на нафтопродукти у січні

Антимонопольний комітет України (АМК) порушив справу і почав розслідування у зв`язку з необгрунтованим підвищенням цін на нафтопродукти в країні в січні 2010 року. Про це УНІАН повідомили в прес-службі АМК.

У повідомленні наголошується, що таке рішення прийнято за результатами попереднього аналізу ситуації на загальнодержавних ринках нафтопродуктів.

Виконувач обов`язків голови АМК Олександр МЕЛЬНИЧЕНКО дав доручення провести розслідування і встановити, наскільки саме таке підвищення операторами цін на нафтопродукти є обгрунтованим.

За словами О.МЕЛЬНИЧЕНКА, впродовж січня цього року світові ціни на бензини і дизельне пальне, зокрема, на ринках Європи, виросли на 8% і 7% відповідно. А в Україні на сьогодні оптові ціни на високооктанові бензини підвищилися на 9,1%, на низькооктанові – на 10,5%, на дизпальне – на 6,2%, а роздрібні ціни – на 11, 12 і 14% відповідно.

Крім того, в.о. голови АМК поінформував, що зараз на розгляді перебуває 42 справи щодо операторів регіональних ринків нафтопродуктів. Також, Антимонопольний комітет веде дві справи щодо загальнодержавного ринку зрідженого газу, який використовується як моторне пальне.

Нагадаємо, впродовж 2009 року АМК притягнув до відповідальності 62 нафтотрейдерів, які працюють на всій території України, зокрема й під брендами «Укртатнафта», «ОККО», WOG, «ЛУКОЙЛ» тощо.