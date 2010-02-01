Україна збільшила видобуток вугілля на 0,7%

За оперативними даними Міністерства вугільної промисловості, вуглевидобувні підприємства України в січні 2010 року збільшили видобуток рядового вугілля до 5 млн. 963,2 тис. тонн, що на 0,7%, або 42 тис. тонн, більше, ніж за січень 2009 року.

Як повідомили УНІАН у Мінвуглепромі, видобуток коксівного вугілля, за звітний період виріс на 8,7%, або 154,645 тис. тонн, – до 1 млн. 913,340 тис. тонн, енергетичного вугілля – на 1%, або 41,6 тис. тонн, – до 4 млн. 49,956 тис. тонн.

Вуглевидобувні підприємства Мінвуглепрому в січні 2010 року перевиконали встановлене міністерством планове завдання з видобутку вугілля на 6,9%, або 197,3 тис. тонн, при цьому з видобутку коксівного вугілля – на 8,8%, або 61,3 тис. тонн, енергетичного вугілля – на 6,3%, або 136,1 тис. тонн.

Проте порівняно із січнем 2009 року, підприємства Мінвуглепрому в січні 2010 року скоротили видобуток рядового вугілля на 12,2%, або на 422,33 тис. тонн, – до 3,037 млн. тонн. Зокрема видобуток коксівного вугілля скоротили на 6% – до 753,8 тис. тонн, енергетичного – на 14% – до 2 млн. 283,3 тис. тонн.

Тим часом, Мінвуглепром прогнозує, що за підсумками 2010 року державні шахти наростять видобуток рядового вугілля на 9,2%, або на 3,5 млн. тонн, – до 42 млн. тонн.

«Керівництво Мінвуглепрому сподівається, що другий місяць року принесе ще кращі трудові результати. Тільки це дасть змогу галузі вийти на рубіж видобутку 42 мільйонів вугілля в 2010 році», - відзначає прес-служба міністерства.

Як повідомляв УНІАН, вуглевидобувні підприємства України в 2009 році скоротили видобуток вугілля на 7%, або 5,436 млн. тонн, порівняно з аналогічним періодом 2007 року, – до 72,219 млн. тонн. Видобуток коксівного вугілля за звітний період скоротився на 4,3%, або на 1,143 тис. тонн, – до 26,494 млн. тонн, енергетичного, – скоротився на 8,4%, або на 4,292 млн. тонн, – до 46,725 млн. тонн.

У 2008 році видобуток вугілля в Україні виріс на 2,8%, або 2,116 млн. тонн, порівняно з аналогічним показником 2007 року – до 77,654 млн. тонн.