«Укртатнафта» інвестує 2 млрд. грн. у підвищення якості бензину

Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія ЗАТ «Укртатнафта» (м. Кременчук Полтавської обл.), яка володіє найбільшим в Україні нафтопереробним заводом - Кременчуцьким НПЗ, має намір інвестувати 2 млрд. грн. у програму першого етапу модернізації виробництва - «Підвищення якості бензинів і дизельного пального».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії.

У повідомленні наголошується, що такі плани було оприлюднено керівництвом компанії під час громадських слухань з питання будівництва об`єктів першого етапу модернізації, які пройшли 28 січня у Кременчуку.

Повідомляється, що основною метою модернізації є: перехід на випуск дизельного пального і бензину, які відповідають стандартам Євро-4 і Євро-5; збільшення глибини переробки нафтової сировини; ефективне використовування наявної виробничої бази; підвищення рівня промислової та екологічної безпеки.

Для здійснення вище перерахованого у ЗАТ «Укртатнафта» заплановане будівництво двох нових установок за ліцензією компанії Axens - установки ізомеризації легких бензинових фракцій і установки гідроочищення бензинів каталітичного крекінгу. Установка ізомеризації дасть можливість зменшити вміст сірки, бензолу і ароматичних вуглеводнів у бензинах. Введення в експлуатацію установки гідроочищення бензинів каталітичного крекінгу дозволить підприємству перейти на випуск пального, що відповідає за параметрами стандарту Євро-5.

Нові технологічні установки буде інтегровано в існуючу схему підприємства. До проекту також входять об`єкти допоміжного виробництва, загальнозаводського господарства, а також природоохоронні об`єкти.

Крім того, компанія відзначає, що у сфері охорони природи введення в експлуатацію об`єктів першого етапу модернізації ЗАТ «Укртатнафта» дозволить: понизити викиди двооксиду сірки при використовуванні бензинів і дизпалива як у місті, так і в цілому по Україні; знизити викиди від всіх об`єктів заводу на 670 тонн на рік; розв`язати проблему наявності у стічних водах, що відводяться на ставок-випарник, органічних і сірчистих сполук. Кошторисна вартість природоохоронних об`єктів становитиме близько 15% загальної кошторисної вартості будівництва об`єктів першого етапу модернізації.

Також у повідомленні відзначається, що комплексна реалізація програми реконструкції ЗАТ «Укртатнафта» дозволить підвищити якість товарного пального до рівня європейських стандартів і забезпечити кардинальне зниження техногенної дії підприємства на навколишнє середовище. Проведення модернізації ЗАТ «Укртатнафта» сприятиме виробничому і економічному розвитку регіону, а також позитивно позначиться на соціальному середовищі (запровадження сучасних технологій на виробництві, будівництво нових об`єктів і створення додаткових робочих місць).

Довідка УНІАН. ЗАТ «Укртатнафта» створено в 1994 році відповідно до указів Президентів України і Татарстану на базі Кременчуцького НПЗ. Проектна потужність підприємства становить 18,6 млн. тонн переробки нафти на рік.

У 2009 році «Укртатнафта» збільшила переробку нафтової сировини на 17,7%, порівняно з 2008 роком, - до 3 млн. 188,8 тис. тонн.