НКРЕ відклала питання анулювання ліцензій «Тернопільгазу»

Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) вирішила відкласти питання анулювання ліцензій на постачання і транспортування газу газопостачальної компанії ВАТ «Тернопільгаз».

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалене на засіданні комісії у понеділок.

Комісія також відклала питання розширення ліцензійної діяльності дочірнього підприємства НАК «Нафтогаз України» «Нафтогазмережі» на Тернопільську область.

Вказані питання відкладені у зв`язку з необхідністю надання комісії додаткових матеріалів, зокрема, копії договору про розірвання договору на експлуатацію мереж «Тернопільгазу» і НАК «Нафтогаз України». А також комісія попросила надати документи, які підтерджують право голови правління «Тернопільгазу» підписувати акти приймання-передачі газорозподільних мереж на баланс НАК «Нафтогаз України».

Довідка УНІАН. ДП «Нафтогазмережі» – дочірнє підприємство Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», створене відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про підвищення ефективності управління державним майном газорозподільних мереж» від 10 червня 2009 року №775.

Діяльність підприємства спрямована на забезпечення безпеки споживачів природного газу, виконання Закону України «Про трубопровідний транспорт», підвищення контролю за модернізацією газопроводів і їх ефективного використання.