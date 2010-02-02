Заява Януковича щодо «Північного потоку» - зрада інтересам України

Заява кандидата у президенти України Віктора ЯНУКОВИЧА про те, що Україна повинна брати участь в реалізації російського газотранспортного проекту «Північний потік» є зрадою державним інтересам.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила кандидат у президенти України Юлія ТИМОШЕНКО під час теледебатів у прямому ефірі на Першому Національному телеканалі.

«Це пряма зрада інтересів України», - заявила вона, підкресливши, що цей проект забезпечує транзит газу в обхід України.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що протягом останніх років Україна «б`ється» над тим, щоб розвивати свої транзитні потужності, щоб відпала необхідність створювати газопроводи в обхід нашої країни.

Ю.ТИМОШЕНКО припустила, що В.ЯНУКОВИЧ просто не знає, що таке «Північний потік», пригадавши при цьому часті помилки і обмовки В.ЯНУКОВИЧА.

«Або він не знає, що це таке... Можливо, він і «Північний потік» сплутав (з чимось – УНІАН). Він зовсім не розуміє, яка політика йде Україні на користь», - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

Нагадаємо, що Ю.ТИМОШЕНКО бере участь в теледебатах одна, оскільки В.ЯНУКОВИЧ відмовився вести публічну дискусію зі своїм конкурентом.

Як повідомляв УНІАН, В.ЯНУКОВИЧ у січні заявив, що виступає за створення консорціуму з реконструкції та експлуатації української газотранспортної системи.

За його словами, такі дії, разом із можливою участю України в консорціумах зі створення Росією обхідних газопроводів «Північний потік» і «Південний потік», створять умови захисту національних інтересів, і, перш за все, – у сфері енергобезпеки.