Уряд надав «Шахтарськантрациту» спецдозвіл на видобування на «Шахті ім. Ткачука»

Кабінет міністрів України надав без проведення аукціону Державному вуглевидобувному об`єднанню «Шахтарськантрацит» (м. Шахтарськ, Донецька обл.) спеціальний дозвіл на видобування вугілля на «Шахті ім. Ткачука», що є структурною одиницею ДП “Шахтоуправління ім. XVII партз`їзду» (Шахтарський район, Донецька обл.), яке реорганізується.

Про це йдеться у розпорядженні КМУ (від 27 січня 2010 р. №144-р), текст якого оприлюднений на сайті Верховної Ради.

Згідно з документом, зокрема, «Шахтарськантрациту» надано право видобувати вугілля і метан на пласті g2 «Шахти ім. Ткачука».

Дозвіл наданий на 20 років.

Довідка УНІАН. До складу ДП «Шахтарськантрацит» входять 5 шахт і одна збагачувальна фабрика. У 2009 шахти об`єднання скоротили видобуток вугілля на 32% - до 0,56 млн. тонн.