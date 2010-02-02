Через рік 12 з 15 реакторів на АЕС України відпрацюють ресурс

Якщо не розв`язати проблему продовження терміну експлуатації ядерних реакторів на українських АЕС найближчим часом, до кінця десятиліття Україну чекає енергетична криза.

Як передає ІА "МІСТ-Харків", про це заявив генеральний директор Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут" Іван НЕХЛЮДОВ.

За його словами, наступного року 12 ядерних реакторів завершують ресурс роботи. «Якщо ми не відпрацюємо і не доведемо можливість продовження терміну їх експлуатації на 15-20 років, у нас буде найсправжнісінька енергетична криза до кінця десятиліття», - сказав І.НЕХЛЮДОВ.

Він зазначив, що про необхідність продовження терміну експлуатації ядерних реакторів говорять вже багато років і навіть виділяють «якусь кількість грошей, з яких 25-30% йдуть на вирішення проблеми». Проте це недостатні суми. Особливість ядерних реакторів на українських АЕС, за словами І.НЕХЛЮДОВА, пов`язана зі складом їх корпусів.

"Нам потрібно працювати. Працювати і досліджувати. А щоб досліджувати - потрібні гроші", - підсумував І.НЕХЛЮДОВ.

Довідка УНІАН. На даний час в Україні експлуатується 15 енергоблоків на чотирьох атомних станціях сумарною встановленою потужністю 13,8 Гвт.

Виконуючий обов`язки віце-президента НАЕК «Енергоатом» з питань нових проектів Володимир БРОННІКОВ у лютому 2009 року заявляв, що НАЕК прогнозує надпроектну експлуатацію 1-го енергоблоку Рівненської атомної електростанції до 2025 року. «Ми сподіваємося продовжити ресурс блоку, як мінімум, на 15 років», - сказав він.

В.БРОННІКОВ також висловив упевненість, що в 2009 році НАЕК "Енергоатом" надолужить невиконані заходи щодо надпроектної експлуатації 1-го і 2-го енергоблоків Рівненської АЕС, а також 1-го енергоблоку Південно-Української АЕС, проектний термін експлуатації яких закінчується в 2010, 2011 і в 2012 році, відповідно. «В цілому, у нас на жодному з енергоблоків критичних елементів не виявлено», - заявляв В.БРОННІКОВ.