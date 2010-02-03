Україна імпортувала в січні 2,5 млрд. куб. м газу

Україна імпортувала в січні цього року 2,552 млрд. кубометрів газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістів міністр палива й енергетики України Юрій ПРОДАН.

За його словами, вартість імпортованого в січні ц.р. газу становила близько 780 млн. доларів.

Міністр висловив упевненість, що НАК «Нафтогаз України» своєчасно розрахується за одержаний у січні російський газ.

Як уточнили УНІАН у прес-службі Мінпаливенерго, загальне споживання газу в Україні в січні, з урахуванням відбору з підземних сховищ, становило близько 9 млрд. куб. м.

На сьогодні в українських ПСГ міститься 19,1 млрд. куб. м газу.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України затвердив прогнозний баланс надходження і розподілу природного газу на 2010 рік у розмірі 60,892 млрд. куб. м. Зокрема, в прогнозний баланс увійшли природний газ, видобутий в Україні, — 20,672 млрд. куб. м (ДК “Укргазвидобування” – 14,770 млрд. куб. м, ВАТ “Укрнафта” – 2,872 млрд. куб. м, ДАТ “Чорноморнафтогаз” – 1,1 млрд. куб. м, інші газовидобувні підприємства – 1,95 млрд. куб. м), надходження імпортного газу — 27 млрд. куб. м, відбір з підземних сховищ газу (ПСГ) - 13,22 млрд. куб. м.

Довідка УНІАН. У балансі газу України на частку власного видобутку припадає 34% всього газу (20,7 млрд. куб. м), споживаного в Україні.

На 2009 рік Кабінет Міністрів затвердив баланс природного газу в розмірі 80,724 млрд. куб. м. Зокрема, обсяг газу власного видобутку - 20,613 млрд. куб. м, імпортного газу – 33 млрд. куб. м, газу, відібраного з підземних газових сховищ, – 27,111 млрд. куб. м.

У 2008 році Україна збільшила імпорт природного газу на 45,0%, порівняно з 2007 роком, до 9 млрд. 438 млн. 805,6 тис. дол. Обсяг імпорту природного газу в 2008 році в загальному обсягу імпорту становив 11,0%.