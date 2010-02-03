Підстав для підвищення цін на бензин і дизпаливо немає

Антимонопольний комітет України офіційно заявляє, що підстав для підвищення цін на бензин і дизельне паливо в Україні немає, повідомляє АПК-Інформ.

"Не було підстав для такого зростання ціни в Україні. Це ознаки порушення конкурентного законодавства у вигляді антиконкурентних узгоджених дій суб`єктами господарювання", - заявив 2 лютого на прес-конференції виконуючий обов`язки голови АМКУ Олександр Мельниченко.

При цьому він звернувся до власників і керівників найбільших суб`єктів господарювання на ринку нафтопродуктів із закликом виконати вимоги Комітету із зниження ціни до економічно обгрунтованого рівня.

"Щодня прострочення і невиконання цієї вимоги враховуватиметься Антимонопольним комітетом як обтяжлива обставина при ухваленні остаточного рішення при накладенні санкцій", - заявив О.Мельниченко.

За його словами, у разі невиконання цієї вимоги на суб`єктів господарювання на ринку нафтопродуктів будуть накладені санкції в розмірі до 10% їхнього річного обороту.

Він також повідомив: "Ми порушили справу і знаходимося у процесі її розслідування. Ми ведемо роботу в інших напрямках, впливатимемо на ситуацію на ринку".

"Ми хочемо, щоб цього року наша політика у сфері ціноутворення, у сфері нафтопереробки, бензинів, дизельного палива стала прозорішою і зрозумілішою не лише для вузької категорії експертів і фахівців, а й для наших рядових водіїв", - підкреслив виконуючий обов`язки голови АМКУ.