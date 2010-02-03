Україна одержить 60 млн. дол. на реабілітацію ГЕС

Кабінет міністрів України і Світовий банк підписали додаткову кредитну угоду в рамках реалізації проекту реабілітації українських гідроелектростанцій (ГЕС) про виділення 60 млн. дол.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну угоду було підписано сьогодні в Києві міністром палива і енергетики Юрієм ПРОДАНОМ і директором Світового банку у справах України, Білорусі і Молдови Мартіном РАЙЗЕРОМ.

Бенефіціаром за кредитом виступає ВАТ «Укргідроенерго», яке є національним оператором Дніпровського каскаду ГЕС.

Реалізація проекту передбачає реконструкцію 6 гідроагрегатів на другій Дніпровській ГЕС (три агрегати) і Кременчуцької ГЕС (три агрегати) з установленням екологічно безпечних роторів гідротурбін.

У результаті реалізації проекту сумарна встановлена потужність двох ГЕС зросте в цілому на 400 МВт, а річне вироблення електроенергії цими станціями збільшиться приблизно на 500 ГВт в час.

Як уточнив під час прес-конференції Ю.ПРОДАН, додаткове фінансування Світового банку залучується на 12 років з 6-річним пільговим періодом. Ставка – Libor + плаваючий спред (в даний час 1+0,7%). Ставка одноразової комісії за кредитом – 0,25%. Ставка Міністерства фінансів за залучення кредиту під держгарантії – 2%.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2005 року Світовий банк виділив для проекту реабілітації гідроелектростанцій України 106 млн. дол. позики. Верховна Рада в грудні 2005 року ратифікувала відповідну угоду. Загальна вартість проекту реабілітації українських ГЕС становить 361,8 млн. дол. Решта коштів закладається в тарифі "Укргідроенерго".

В результаті реалізації проекту. ресурс роботи 46 агрегатів на 9 ГЕС буде продовжено на 30-40 років, виробництво електроенергії збільшиться на 453 млн. кВт/год., маневрені потужності - на 160 МВт. Весь проект реалізовуватиметься впродовж шести років.

У 1995 році урядом України було ухвалено рішення про проведення реабілітації всіх ГЕС Дніпровського і Дністровського каскаду за рахунок власних коштів і кредитів Світового банку.

У 1996-2002 рр. було виконано 1-й етап реконструкції всіх ГЕС Дніпровського каскаду і Дністровської ГЕС за рахунок власних коштів, кредиту СБ і гранту уряду Швейцарії. Було реконструйовано 16 гідроагрегатів на 3-х ГЕС Дніпра і замінено застаріле устаткування на всіх ГЕС компанії.

У 2002-2005 рр. реконструкція продовжувалася за рахунок власних коштів.

Реконструкція на 9 діючих ГЕС виконується в два етапи: 1-й етап - з 1996 по червень 2002 року, другий - з 2006 по 2017 роки.

До 2012 року на ГЕС “Укргідроенерго” буде реконструйоване 46 гідроагрегатів із 64 запланованих до 2017 року.

ВАТ «Укргідроенерго» створене на початку 2004 року шляхом об`єднання Державної акціонерної гідрогенеруючої компанії «Дніпргідроенерго» і Державної акціонерної енергогенеруючої компанії «Дністргідроенерго». Загальна встановлена потужність дев`яти гідроелектростанцій, які експлуатує компанія, становить 4,353 ГВт.

ВАТ «Укргідроенерго» в 2008 році збільшило чистий прибуток на 32,3% - до 406,104 млн. грн., порівняно з 2007 роком.