«Укргідроенерго» планує отримати кредит на Каховську ГЕС-2

Київ. 3 лютого. УНІАН. «Укргідроенерго» веде переговори зі Світовим банком і Європейським банком реконструкції та розвитку про можливість залучення кредиту на будівництво Каховської ГЕС-2.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив голова правління компанії Семен ПОТАШНИК.

За його словами, проект будівництва нової станції передбачає встановлення гідротурбін на водозливній дамбі діючої Каховської ГЕС.

«Це практично аналогія з ДніпроГЕС (ДніпіроГЕС-2 – УНІАН). Це замість дамби водозливної буде побудовано ще одну електростанцію», - сказав С.ПОТАШНИК.

За його словами, можливість залучення позикових коштів обговорюється в даний час на рівні міністерства, компанії, а також СБ і ЄБРР.

«У цьому проекті у нас повне взаєморозуміння зі Світовим банком, ЄБРР і міністерством», - сказав він. С.ПОТАШНИК додав, що в даний час за рахунок коштів гранда здійснюється розробка техніко-економічного обгрунтування станції. Прогнозується, що встановлена потужність Каховської ГЕС-2 становитиме 250-300 МВт. Сама станція коштуватиме 250-300 млн. доларів.

С.ПОТАШНИК не назвав можливі терміни реалізації проекту, зазначивши, що вони будуть відомі після завершення розробки ТЕО.

Довідка УНІАН. До складу "Укргідроенерго" входять Київська ГЕС, Київська ГАЕС, Канівська ГЕС, Кременчуцька ГЕС, Дніпродзержинська ГЕС, Дніпровська ГЕС і Каховська ГЕС, загальна встановлена потужність яких становить 3 тис. 940 МВт, а також Дністровська ГЕС встановленою потужністю 700 МВт.