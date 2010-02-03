Болгарія ратифікувала угоду по Набукко

Парламент Болгарії в середу ратифікував угоду про будівництво газопроводу Набукко, підписане країнами-учасницями проекту минулого року, повідомляє Рейтер.

Болгарія, Румунія, Туреччина Угорщина і Австрія в липні 2009 року підписали угоду про будівництво газопроводу орієнтовною вартістю 7,9 мільярда євро для доставки до Європи газу з країн Близького Сходу і прикаспійського регіону з тим, щоб понизити залежність Євросоюзу від російського газу.

Болгарія стала другою країною, що ратифікувала договір, після Угорщини.

Проектна пропускна спроможність Набукко - 31 мільярд кубометрів газу в рік, початок постачань запланований на 2015 рік. Акціонери проекту: німецька RWE, австрійська OMV, угорська MOL, румунська Transgaz, болгарська Bulgargaz і турецька Botas.

Експерти вважають, що запуск проекту може бути відкладений із-за надмірної пропозиції природного газу, слабкого попиту і складнощів фінансування.