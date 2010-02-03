«Укрнафта» зменшила реалізацію нафти

Найбільша в Україні нафтовидобувна компанія ВАТ "Укрнафта" у 2009 році реалізувала 2 млн. 720,4 тис. тонн нафти і газового конденсату, що на 0,9% менше, ніж у 2008 році.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії.

У повідомленні наголошується, що реалізація зрідженого газу в 2009 році збільшилася на 0,8% у порівнянні з 2008 роком – до 180,5 тис. тонн, тоді як реалізація фракції легкої (стабільного газового бензину) зменшилася на 0,8% – до 254,4 тис. тонн.

Довідка УНІАН. ВАТ «Укрнафта» – найбільша нафтовидобувна компанія України, яка видобуває 75% нафти і газового конденсату від загального об`єму видобутку в країні.

50%+1 акція «Укрнафти» належать НАК «Нафтогаз України», 42% акцій контролює група «Приват».

У структурі компанії діють три ГПЗ: Гнедінцевський (Чернігівська обл.), Долинський (Івано-Франківська обл.) і Качанівський (Сумська обл.), а також виробництво в нафтогазовидобувному управлінні "Бориславнафтогаз" (Львівська обл.). Основні види продукції ГПЗ: стабільний бензин і зріджений газ.