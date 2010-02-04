Нафта трохи подешевшала
09:12, 04 лютого 2010Енергетика
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До 76 дол./бар.
На нью-йоркській біржі NYMEХ (New York Merchantile Exchange) вартість березневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки Light Sweet Crude Oil впала на 0,25 долара - до 76,89 долара за баррель.
Ціни березневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш мазкі Brent Crude Oil на Лондонській біржі IСE (InterContinental Exchange Futures) за підсумками торгів знизилася на 0,14 долара до 75,92 долара за баррель, передає Reuters.
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