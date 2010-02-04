Путін: нові газові домовленості з Польщею будуть підписані незабаром

Глава російського уряду Володимир Путін сподівається на швидке затвердження нового газового договору з Польщею, підписаного національними газонафтовими компаніями та оператором ямальської труби на минулому тижні.

Як передає кореспондент у Польщі, про це заявив прес-секретар польського уряду Павел Грась, коментуючи вчорашню розмову Путіна з премєром Польщі Дональдом Туском.

„Пан премєр Путін висловив надію, що незабаром справа цих переговорів та газового контракту буде закрита”, - сказав він.

„Все вказує на те, що дійсно так буде”, - додав прес-секретар.

Як повідомляв УНІАН, польська PGNIG, російський Газпром та їх спільне підприємство Europolgaz на минулому тижні підписали договір, котрий відкриває дорогу до затвердження нового міжурядового газового договору між Польщею та РФ.

Договір набуде чинності після його затвердження на рівні керівництва компаній та урядів держав.

Затвердження узгодженого в грудні 2009 року договору заблокував польський віце-премєр Вальдемар Павляк, котрий вимагав погашення боргу росіян за транзит газу Польщею в 2006-2009 роках.

Довідка УНІАН. Путін вперше обіцяв полякам вирішити проблему газових поставок в країну через невиконання контракту швейцарським трейдером РосУкрЕнерго наприкінці січня 2009 року.

Однак Польща досі недоотримує близько 25% газового імпорту, який раніше поставляла РУЕ, найбільший пакет якого контролює російський „Газпром”.

Поляки на початку минулого року хотіли підписати корпоративний контракт із російською компанією про додаткові поставки, але росіяни поставили умовою додаткових поставок внесення змін в міждержавний договір.

Остаточно сторони домовилися про продовження міжурядового договору на 15 років до 2037 року та збільшення обсягу газових поставок до 10,3 млрд кубометрів газу із 8 та 9 млрд передбаченних чинною умовою.

Польська опозиція та низка експертів називають підписання такого договору „забетонуванням” залежності поляків від газових поставок з РФ.