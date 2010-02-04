Україна може імпортувати 1,5 млн. т вугілля газової групи

НАК «Енергетична компанія України» вважає за доцільне імпортувати 1,5 млн. тонн енергетичного вугілля газової групи, у зв`язку з його дефіцитом на складах державних ТЕС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент НАК "ЕКУ" Володимир ЗІНЕВИЧ сьогодні журналістам у Києві.

За його словами, наразі єдиний постачальник вугілля державним ТЕС - ДП «Вугілля України» - не в змозі забезпечити в повному обсязі потреби генкомпаній у вугіллі даної марки.

«Вугілля України», на жаль, не в змозі забезпечити необхідний обсяг поставок вугілля. Без імпорту ми не обійдемося. Ми вже порахували баланс – потрібно, щонайменше, 1,5 млн. тонн вугілля імпортувати», - сказав В.ЗІНЕВИЧ.

За його словами, потенційною країною, з якої можливий імпорт вугілля, наразі розглядається Російська Федерація.

Водночас, президент НАК "ЕКУ" зазначив, що існуюча на сьогодні нормативна база, згідно з якою ДП «Вугілля України» визначено єдиним постачальником вугілля для державних ТЕС, не дозволяє їм проводити самостійний імпорт енергетичного вугілля.

«Сьогодні процедуру закупівлі вугілля, приміром, із тієї ж Росії, існуючими нормативними документами взагалі не прописано», - сказав президент компанії.

В.ЗІНЕВИЧ зазначив, що сьогодні на державних ТЕС, що працюють на вугіллі газової групи, склалася критична ситуація щодо запасів вугільної продукції. При цьому, в разі збереження даної ситуації, НАК "ЕКУ" не виключає можливості включення блоків, що працюють на спалюванні природного газу, зазначив він.

За даними Міністерства палива та енергетики України, станом на 3 лютого на складах ТЕС ВАТ «Західенерго», блоки яких працюють на вугіллі марки «Г», було лише 89,6 тис. тонн вугілля при добовій потребі 22,9 тис. тонн.

Крім того, на Вуглегірській ТЕС «Центренерго» на 3 лютого в запасі було 36,7 тис. тонн вугілля газової групи при добовій потребі 5,2 тис. тонн.