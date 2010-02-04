Нафтогаз повністю розрахувався за січневий газ

НАК «Нафтогаз України» повністю розрахувалася з ВАТ «Газпром» за поставлений у січні цього року російський газ.

Про це в інтерв`ю кореспонденту УНІАН повідомив представник прес-центру НАК «Нафтогаз України».

«Розрахувалися в повному обсязі. Підтвердження банку-кореспондента про надходження грошей одержане», - сказав він.

При цьому представник прес-центру зазначив, що в січні компанія закупила 2,5 млрд. куб. м російського газу, не уточнивши суму платежу.

Довідка УНІАН. Згідно з контрактом від 19 січня 2009 р., НАК "Нафтогаз України" зобов`язане щомісячно направляти ВАТ "Газпром" платежі за газ не пізніше 7 числа місяця, що наступає за поставками. У разі першого ж неплатежу контракт між компаніями передбачає перехід на авансову систему розрахунків.

Україна до сьогоднішнього дня вчасно і в повному обсязі розраховується з «Газпромом» за поставлений газ.