«Газпром» підтверджує оплату Україною січневого газу

У «Газпромі» підтверджують оплату НАК «Нафтогаз України» січневих поставок газу в Україну.

Про це УНІАН повідомив офіційний представник «Газпрому» Сергій КУПРІЯНОВ.

«Оплату підтверджуємо. Гроші прийшли», - сказав С.КУПРІЯНОВ.

Він не назвав точну суму, проте зазначив, що сплачено весь обсяг газу, який було поставлено в Україну.

Як повідомляв УНІАН, НАК «Нафтогаз України» в січні купила 2,5 млрд. кубометрів російського газу.

Згідно з контрактом від 19 січня 2009 р., НАК "Нафтогаз України" зобов`язаний щомісячно направляти ВАТ "Газпром" платежі за газ не пізніше 7 числа місяця, наступного за поставками. При першому ж неплатежі контракт між компаніями передбачає перехід на авансову систему розрахунків.

Україна до сьогоднішнього дня вчасно й у повному обсязі розраховується з «Газпромом» за поставлений газ.