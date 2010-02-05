Бензин в Україні подорожчав на 1,6%

З 29 січня по 5 лютого середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти збільшилися на 1,0-2,4% (у середньому на 1,57%).

Про це УНІАН повідомили у Консалтинговій групі «А-95» (м. Київ).

Так, за даними моніторингу Консалтингової групи «А-95», з 29 січня по 5 лютого середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти змінилися таким чином: бензин А-80 – збільшилися на 1,7% - з 6,66 грн./л до 6,77 грн./л; бензин А-92 – збільшилися на 1,5% - з 7,21 грн./л до 7,32 грн./л; бензин А-95 – збільшилися на 1,0% - з 7,72 грн./л до 7,80 грн./л; дизельне пальне – збільшилися на 2,4% - з 6,59 грн./л до 6,75 грн./л.

Нагадаємо, баланс (сукупність виробництва, імпорту і експорту) бензинів за підсумками 2009 року в Україні склав 4,24 млн. тонн (у 2008 році - 4,75 млн. тонн), а дизельного палива - 4,36 млн. тонн (у 2008 році - 5,29 млн. тонн).

Довідка УНІАН. ТОВ «Консалтингова група «А-95» створене у травні 2008 р. Компанія займається професійними дослідженнями і моніторингом ринку нафтопродуктів.