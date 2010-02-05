«Нафтогаз» заплатив за січневий газ 780 млн. дол.

НАК «Нафтогаз України» заплатила ВАТ «Газпром» за одержаний в січні цього року природний газ 780,224 млн. дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу в Кабінеті Міністрів перший заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Ігор ДІДЕНКО.

За його словами, незважаючи на аномально низьку температуру в січні як в Україні, так і в Європі, українська ГТС спрацювала бездоганно. При цьому І.ДІДЕНКО зазначив, що в окремі дні добове споживання газу в Україні досягало 370 млн. куб. м, а транзитні поставки – 350 млн. куб. м на добу.

«Ми ще раз показали, що наша газотранспортна система працює бездоганно», – наголосив він.

Також І.ДІДЕНКО зауважив, що дисципліна розрахунків усередині країни залишається незадовільною. «Тільки за підтримки Кабінету Міністрів «Нафтогаз України» зміг розрахуватися за одержаний у січні російський газ», – сказав він.

Як повідомляв УНІАН, вчора НАК «Нафтогаз України» повністю розрахувалася з ВАТ «Газпром» за поставлений в січні цього року російський газ.

«Розрахувалися в повному обсязі. Підтвердження банку-кореспондента про надходження грошей одержане», – сказав представник прес-центру «Нафтогазу України».

При цьому він зазначив, що в січні компанія купила 2,5 млрд. куб. м російського газу.

Довідка УНІАН. Згідно з контрактом від 19 січня 2009 р., НАК "Нафтогаз України" зобов`язана щомісячно направляти ВАТ "Газпром" платежі за газ не пізніше 7 числа місяця, наступного за поставками. При першому ж неплатежі контракт між компаніями передбачає перехід на авансову систему розрахунків.

Досі Україна вчасно і в повному обсязі розраховувалася з «Газпромом» за поставлений газ.