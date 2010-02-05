Ставка транзиту російського газу становить 2,78 долара

Ставка транзиту російського газу територією України на 2010 рік становить 2,78 дол. за 1 тис. куб. м на 100 км.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Ігор ДІДЕНКО сьогодні на брифінгу в Кабінеті Міністрів.

За його словами, станом на 1 лютого п.р. у підземних сховищах газу зберігалося 18 млрд. куб. м газу, з них 98% - газ, що належить «Нафтогазу України».

Також І.ДІДЕНКО відзначив, що весь нафтогазовий комплекс України працює у штатному режимі, щодобовий видобуток газу – на рівні 58-60 млн. куб. м, «тому ми спокійно дивимося на закінчення опалювального сезону».

Довідка УНІАН. У 2009 році ставка транзиту російського газу територією України становила 1,7 дол. за 1 тис. куб. м на 100 км.