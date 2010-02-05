«Укрнафта» виплатила «Нафтогазу» 300 млн. грн. дивідендів

Найбільша в Україні нафтовидобувна компанія ВАТ «Укрнафта» виплатила НАК «Нафтогаз України» 300 млн. грн. дивідендів з чистого прибутку компанії за 2006-2008 рр.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Ігор ДІДЕНКО сьогодні на брифінгу в Кабінеті Міністрів України.

За його словами, платіж було проведено вчора, а сьогодні «Нафтогаз України» очікує на другий платіж від «Укрнафти» на суму 400 млн. грн.

Також І.ДІДЕНКО відзначив, що отримані компанією кошти від «Укрнафти» не використовувалися при розрахунках з ВАТ «Газпром» за поставлений у січні російський газ.

Як повідомляв УНІАН, 4 лютого НАК «Нафтогаз України» повністю розрахувалася з ВАТ «Газпром» за поставлений у січні цього року російський газ, сплативши 780,224 млн. дол.

Довідка УНІАН. ВАТ «Укрнафта» – найбільша нафтовидобувна компанія України, яка видобуває 75% нафти і газового конденсату від загального об`єму видобутку в країні.

У структурі компанії діють три ГПЗ: Гнідинцівський (Чернігівська обл.), Долинський (Івано-Франківська обл.) і Качанівський (Сумська обл.), а також виробництво у нафтогазовидобувному управлінні "Бориславнафтогаз" (Львівська обл.). Основні види продукції ГПЗ: стабільний бензин і скраплений газ.

50%+1 акція «Укрнафти» належать НАК «Нафтогаз України», 42% акцій контролює група «Приват».

НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.