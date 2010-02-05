Оптова ринкова ціна на електроенергію зросла

Середня оптова ринкова ціна електроенергії, яка склалася на Оптовому ринку електроенергії України в 2009 році, зросла порівняно з 2008 роком на 22,4% – до 407,56 грн. за 1 МВт/год.

Про це йдеться у звітних матеріалах ДП «Енергоринок», підготовлених до щорічних зборів членів ОРЕ, текст яких має у своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно з даними держпідприємства, збільшення середньої ОРЦ зумовлене, насамперед, зростанням в її структурі частки дотаційних сертифікатів, загальний обсяг яких у 2009 році зріс на 41,6%, або на 5,294 млрд. грн., порівняно з 2008 роком – до 18,005 млрд. грн. Частка дотаційних сертифікатів у структурі ОРЦ минулого року зросла з 22% у 2008 році до 28,21% у 2009 році.

Також на зростання ціни вплинуло збільшення середньої ціни відпуску електроенергії виробниками на ринок на 13,4% - до 25,08 коп. за 1 кВт/год. При цьому частка ціни виробників у структурі ОРЦ знизилася з 66,4% до 61,55%

Минулого року ДП «Енергоринок» сплатило НЕК «Укренерго» за надання диспетчерських послуг 2,257 млрд. грн., що на 9,5%, або на 197 млн. грн. більше, ніж у 2008 році.

За групами виробників найбільше зростання середньої відпускної ціни у 2009 році показали ВЕС і теплоелектроцентралі, тариф яких в 2009 році зріс у 1,8 рази і на 51,5% відповідно.

Відпускний тариф компаній, що працювали на ринку за ціновими заявками минулого року, зріс лише на 10,6% - з 33,38 коп. до 36,93 коп. за 1 кВт/год.

Відпускний тариф ГЕС зріс на 17,65% - з 10,02 коп. до 11,79 коп. за 1 кВт/год.

Тариф НАЕК «Енергоатом», яка експлуатує АЕС, минулого року зріс на 13,29% - до 13,95 коп. за кВт/год.

Минулого року середня ціна закупівлі електроенергії в ОРЕ, з урахуванням цін закупівлі для здійснення експорту, зросла на 12,92% і становила 28,91 коп. за 1 кВт/год.

При цьому ціна закупівлі електроенергії на ринку для постачальників за регульованим тарифом минулого року зросла на 12,89% - до 27,86 коп. за 1 кВт/год, для постачальників за нерегульованим тарифом на 19,48% – до 35,56 коп. за 1 кВт/год.

Середня ціна закупівлі електроенергії в ОРЕ ДПВД «Укрінтеренерго» для експорту зросла на 25,88% - до 38,29 коп. за 1 кВт/год.