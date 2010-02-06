Світові ціни на нафту значно знизилися

Ціни на нафту на світових ринках у п`ятницю значно знизилися на тлі зміцнення курсу американської валюти, повідомляє РІА Новини.

Ціна березневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil на лондонській біржі IСE (InterContinental Exchange Futures) за підсумками торгів знизилася на 2,54 долара - до 69,59 долара за баррель.

На нью-йоркській біржі NYMEХ (New York Merchantile Exchange) вартість березневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки Light Sweet Crude Oil знизилася на 1,95 долара - до 71,19 доларів за баррель, що стало найзначнішим зниженням цін за один день за останні чотири місяці.