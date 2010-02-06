Світові ціни на нафту значно знизилися
11:00, 06 лютого 2010Енергетика
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До 71 дол./бар.
Ціна березневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil на лондонській біржі IСE (InterContinental Exchange Futures) за підсумками торгів знизилася на 2,54 долара - до 69,59 долара за баррель.
На нью-йоркській біржі NYMEХ (New York Merchantile Exchange) вартість березневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки Light Sweet Crude Oil знизилася на 1,95 долара - до 71,19 доларів за баррель, що стало найзначнішим зниженням цін за один день за останні чотири місяці.
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