Газпром почне платити «Нафтогазу» за транзит

У НАК «Нафтогаз України» очікують, що розмір передоплати транзиту газу, що залишився з минулого року, буде відпрацьований транзитом газу в січні і лютому поточного року, і транзит газу в березні може відбуватися вже за «живі гроші».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу, відповідаючи на питання журналістів, заявив перший заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Ігор ДІДЕНКО.

Він уточнив, що торік «Нафтогаз» одержав від «Газпрому» передоплату за транзит у розмірі 2,15 млрд. доларів, що приблизно відповідало оплаті планованого минулого року газу, проте через скорочення обсягу транзиту на початок 2010 року залишилися не відпрацьованими близько 700 млн. доларів.

За словами І.ДІДЕНКА, в січні транзит газу через територію України становив близько 9,5 млрд. кубометрів, і за новою ціною вартість транзиту цього газу становить більш як 300 млн. доларів.

«Більш як 300 млн. доларів ми вже відпрацювали. Решта авансу ми плануємо відпрацювати в лютому. І в квітні за підсумками березня ми вже одержимо живий платіж», - сказав І.ДІДЕНКО.