Більшу частину газу в ПСГ планується закачати у I і IV кварталах
15:17, 06 лютого 2010Енергетика
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Говорить Діденко
Більшу частину газу, що закуповується у «Газпрому» в 2010 році, НАК «Нафтогаз України» планує закачати в підземні сховища газу в першому і четвертому кварталах року.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу, відповідаючи на питання журналістів, заявив перший заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Ігор ДІДЕНКО.
Він зазначив, що в першому кварталі планується закачати приблизно 8,5 млрд. кубометрів, при тому, що мінімальний обсяг річної закупівлі становить 27 млрд. кубометрів.
«Природно, ми хочемо більше взяти в першому і четвертому кварталі», - сказав І.ДІДЕНКО.
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