Більшу частину газу в ПСГ планується закачати у I і IV кварталах

Більшу частину газу, що закуповується у «Газпрому» в 2010 році, НАК «Нафтогаз України» планує закачати в підземні сховища газу в першому і четвертому кварталах року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу, відповідаючи на питання журналістів, заявив перший заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Ігор ДІДЕНКО.

Він зазначив, що в першому кварталі планується закачати приблизно 8,5 млрд. кубометрів, при тому, що мінімальний обсяг річної закупівлі становить 27 млрд. кубометрів.

«Природно, ми хочемо більше взяти в першому і четвертому кварталі», - сказав І.ДІДЕНКО.