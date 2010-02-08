Сьогодні закінчується термін переговорів із засновником RUE

Сьогодні, 8 лютого, закінчується термін, коли Юлія ТИМОШЕНКО як глава уряду України має розпочати переговори з австрійською компанією Centragas, співзасновником швейцарського газового трейдера RosUkrEnergo, щодо повернення 11 млрд. кубометрів газу на суму 3,5 млрд. дол. Інакше Києву загрожує судовий розгляд. У "Газпромі" запевняють, що не мають відношення до ситуації, що склалася. Проте експерти переконані, таким чином Москва попереджає Київ, що будь-які спроби змінити газовий договір від 19 січня 2009 року, про що говорив під час передвиборної кампанії Віктор ЯНУКОВИЧ, призведуть до банкрутства НАК "Нафтогаз України". Про це пише російська газета «КоммерсантЪ».

Видання нагадує, що наприкінці минулого тижня австрійська Centragas повідомила про початок розгляду справи в арбітражному суді за позовом, поданим 26 жовтня минулого року, «щодо експропрійованих урядом України в 2009 році 11 млрд. кубометрів газу RosUkrEnergo. Формально у Centragas (володіє 50% акцій RUE, інші 50% належать "Газпрому") є на це підстави. "Ми твердо маємо намір притягнути український уряд до відповідальності за свої дії і дії підконтрольної державі енергетичної монополії "Нафтогаз": вони мають поважати і виконувати свої зобов`язання за договором до Енергетичної хартії, - заявив керуючий директор Centragas Holding AG Девід БРАУН. - Більше того, ми твердо маємо намір повернути 11 млрд. кубометрів газу, який вони експропріювали з газосховищ, де цей газ чекав на відправлення нашим споживачам в Європі".

_«КоммерсантЪ» нагадує, що e січні 2009 року прем`єри РФ і України Володимир ПУТІН і Ю.ТИМОШЕНКО звинуватили в розпалюванні газової війни підконтрольного українському бізнесмену Дмитру ФІРТАШУ трейдера RosUkrEnergo. В результаті посередника зі схеми поставок російського газу до України виключили, а борги RUE, які залишилися, перед "Газпромом" Ю.ТИМОШЕНКО пообіцяла врегулювати сама. Зокрема, уряд України спеціальною директивою зобов`язав главу "Нафтогазу" Олега ДУБИНУ викупити у "Газпрому" борг RUE перед російською монополією на суму не менш як 1,6 млрд. дол., або в об`ємі 10,345 млрд. кубометрів газу.

Вигода російської сторони від цієї операції була прямою. Директива передбачала, що саме цей газ "буде зараховано як аванс за послуги в 2009 році за контрактом про об`єми і умови транзиту газу територією України в період з 2009 до 2019 року", - пише газета.

Пізніше "Газпром" справді підписав договір з "Нафтогазом" про авансові платежі за транзит в 2009 році і першому кварталі 2010 року на суму у розмірі 1,7 млрд. дол. Було підписано і документ про переуступку боргу RUE "Газпрому" на адресу "Нафтогазу" на ті самі 1,7 млрд. дол. При цьому російська сторона внесла до документа положення про те, що у разі виникнення проблем, які вимагатимуть його розірвання, договір зворотної сили не має. Тим самим "Газпром" застрахував себе від можливого юридичного переслідування з боку постраждалого в тій ситуації Д.ФІРТАША.

При цьому Ю.ТИМОШЕНКО так і не оформила взаємовідносини з RosUkrEnergo належним чином. Поки вона була основним претендентом на перемогу в президентській гонці в Україні, це ніяк не впливало на газові домовленості Москви і Києва. Більше того, на її прохання прем`єр РФ усно розпорядився не стягати з України жодних штрафних санкцій за недобір газу в 2009 році. Хоча це ускладнило "Газпрому" роботу з його європейськими партнерами (німецький E.ON заплатив за недобір 140 млн. дол.).

Проте після першого туру виборів в Україні у січні його переможець Віктор ЯНУКОВИЧ попередив Росію, що, як тільки він отримає владу, то вимагатиме перегляду всіх газових домовленостей. Він прямо звинуватив Москву у продажу газу за завищеними цінами і пообіцяв їх знизити у ході майбутніх переговорів. Тоді джерело "Ъ", близьке до "Газпрому", розповіло, що на випадок перегляду газових договорів готується захист російської позиції у судах.

Джерело "Ъ", знайоме з ходом переговорів, не приховувало, що до понеділка жодних юридичних дій з боку Centragas не робитиметься, все залежатиме від дій нового Президента України. "Якщо Росії запропонують переглянути договори, то українському уряду буде висунуто рахунок на весь газ RosUkrEnergo за середньоєвропейською ціною", - пояснив співбесідник “Ъ”. 5 лютого на зустрічі з інвесторами менеджери "Газпрому" повідомили, що середня ціна на газ на 2010 рік становить 326 дол. за тисячу кубометрів. Тобто Centragas може вимагати 3,586 млрд. дол.

Газета відзначає, що у судах Стокгольма вже розглядаються два позови RUE до "Нафтогазу" - стягнення пені і штрафів за невчасну оплату за газ к 2006-2008 роках, а також за відмову "Нафтогазу" в 2009 році вилучити з ПГС, що належать йому, газ RUE на 2 млрд. дол. За словами співбесідника "Ъ", сумарно ці вимоги разом з позовом Centragas "потягнуть" на 6 млрд. дол.

У "Газпромі" говорять, що відношення до позову Centragas не мають. Проте спостерігачі схильні бачити в тому, що відбувається, руку Москви. На їх думку, Кремль явно попереджає Київ в особі переможця вчорашнього другого туру виборів Президента України про небезпеку перегляду торішнього газового договору. Адже розгляд в міжнародному суді позову Centragas, що спирається на договір до Енергетичної хартії, явно закінчиться не на користь України.