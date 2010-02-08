Експорт газу з Росії у далеке зарубіжжя скоротився на 24%

Експорт природного газу з Росії у далеке зарубіжжя скоротився у 2009 році на 23,9% і становив 120,5 мільярда кубометрів.

Про це повідомляє РІА "Новини" з посиланням на дані Федеральної митної служби (ФМС). Всього минулого року Росія експортувала 150,07 мільярда кубометрів газу на суму 39,38 мільярда доларів.

Водночас, за даними ФМС, об`єми поставок російського газу в країни СНД зросли на 90,1% - до 30,3 мільярда кубометрів. Дохід від експорту палива у цьому напрямку збільшився у 2,4 раза.

Раніше повідомлялося, що за підсумками 2009 року найбільший російський експортер газу "Газпром" зафіксував падіння експорту на 11,4% - до 140 мільярдів кубометрів. Зокрема, зменшення поставок у ЄС стало наслідком скорочення загального споживання газу в Європі на 44 мільярди кубометрів - до 555 мільярдів куб. м.

Також ФМС відзвітувала про експорт російської нафти у 2009 році. Всього за минулий рік Росія експортувала 210,926 мільйона тонн нафти - на 2,9% більше, ніж у 2008 році. Дохід від експорту нафти у далеке зарубіжжя зменшився на 37,9% - до 88,609 мільярда доларів.