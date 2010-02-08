Борг підприємств ТКЕ за газ перевищив 3 млрд. грн.

Підприємства комунальної теплоенергетики (ТКЕ) заборговували за спожитий з початку нового опалювального сезону, з 1 жовтня 2009 р., природний газ 3,089 млрд. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДК «Газ України».

Наголошується, що, за даними оперативного моніторингу, рівень розрахунків підприємств ТКЕ з ДК «Газ України» в новому опалювальному сезоні на 5 лютого ц.р. становить 48%.

Найбільші борги за спожитий природний газ нагромадили підприємства ТКЕ Дніпропетровської, Донецької, Харківської, Луганської, Одеської, Запорізької, Київської, Львівської областей, а також АР Крим.

Крім того, залишається незадовільним стан розрахунків підприємств ТКЕ за підсумками опалювального сезону 2008-2009 років (з 1 жовтня 2008 р.). Станом на 5 лютого 2010 року рівень оплати підприємств ТКЕ за спожитий газ становить 78%, а борг перед компанією – 1,975 млрд. грн.

Загальна сума заборгованості підприємств ТКЕ перед ДК «Газ України» за природний газ, спожитий впродовж минулого (2008-2009 рр.) і нового (2009-2010 рр.) опалювальних сезонів, становить понад 5 млрд. грн.

Крім того, продовжує нагромаджувати заборгованість за спожитий природний газ столична енергокомпанія АК «Київенерго». Заборгованість київських теплоенергетиків перед ДК «Газ України» за 2009-2010 рр. становить понад 1,56 млрд. грн. (рівень оплати в 2010 році – 33%).

Довідка УНІАН. Згідно з положенням статті 13 Закону України «Про теплопостачання», відповідальність за теплопостачання покладено на органи місцевого самоврядування.