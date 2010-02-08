Нафта дорожчає

Вартість нафти після падіння до рівня двох місяців виросла у понеділок під час торгів у Нью-Йорку до 71,4 долара за барель на тлі ослаблення долара і зниження фондових індексів, повідомляє РІА “Новости”.

На 18.29 мск під час електронних торгів у Нью-Йорку ціна нафти з поставками у березні збільшилась на 21 цент, або на 0,3%, до 71,4 долара за барель. На 18.37 мск нафта марки Brent з березневими поставками у Лондоні подешевшала на 16 центів, або на 0,2%, до 69,78 долара за барель.

За підсумками п`ятниці на нью-йоркській біржі NYMEХ (New York Merchantile Exchange) вартість березневих ф`ючерсів на американську легку нафту маркиі Light Sweet Crude Oil склала 69,59 долара за барель, впавши на 2,54 долара на тлі зміцнення курсу американської валюти.