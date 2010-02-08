Нафта дорожчає
18:33, 08 лютого 2010Енергетика
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У Нью-Йорку до 71 дол./бар.
На 18.29 мск під час електронних торгів у Нью-Йорку ціна нафти з поставками у березні збільшилась на 21 цент, або на 0,3%, до 71,4 долара за барель. На 18.37 мск нафта марки Brent з березневими поставками у Лондоні подешевшала на 16 центів, або на 0,2%, до 69,78 долара за барель.
За підсумками п`ятниці на нью-йоркській біржі NYMEХ (New York Merchantile Exchange) вартість березневих ф`ючерсів на американську легку нафту маркиі Light Sweet Crude Oil склала 69,59 долара за барель, впавши на 2,54 долара на тлі зміцнення курсу американської валюти.
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