Мінекономіки збільшило коефіцієнт рентної плати за газ

Міністерство економіки України підвищило корегуючий коефіцієнт для розрахунку рентної плати за природний газ, зокрема нафтовий (попутний) газ, у січні 2010 р. на 46,8% - із 1,1594 у грудні 2009 р. до 1,7030.

Про це повідомляється на офіційному сайті Мінекономіки.

У повідомленні наголошується, що митна вартість січневих партій природного імпортованого газу, заявлена декларантами, в перерахунку на 1000 куб. м становить 305,68 дол.

Як повідомлялося, в кінці грудня 2008 р. Верховна Рада прив`язала рентну плату за газ до ціни його імпорту, прийнявши відповідний закон. Згідно зі законом, рентна плата за природний газ, зокрема нафтовий (попутний), регулярно індексуватиметься на відношення середньої митної вартості імпортного природного газу до базової ціни 179,5 дол. за тис. куб. м.