"Укренерго" проведе березневий аукціон з експорту електроенергії

НЕК «Укренерго» оголосила про проведення місячного аукціону з надання послуг доступу до пропускної спроможності міждержавного перетину для експорту електроенергії в березні.

Відповідне оголошення оприлюднене на сайті компанії.

Згідно з повідомленням, як і на попередній місячний аукціон, на цей компанія вирішила виставити 250 МВт пропускної спроможності так званого «Бурштинського енергоострову», який працює у синхронному режимі з UCTE, і з якого Україна здійснює експорт електроенергії до Румунії, Словаччини і Угорщини. Перетин «Бурштинського енергоострову» розбитий на 4 нерівних лота: один на 100 МВт і три по 50 МВт. При цьому послуги з доступу до перетину за всіма лотами гарантуються тільки на певні періоди місяця.

Стартова ціна лотів «Бурштинського енергоострову» коливається в межах від 487,536 тис. грн. до 975,072 тис. грн.

Крім того, на аукціон буде виставлена пропускна спроможність перетину з Польщею «Добротворська ТЕС – Замость (Польща)» двома негарантованими лотами 135 і 80 МВт. Початкова вартість лотів – 1,457 млн. грн. і 863,635 тис. грн., відповідно.

Також «Укренерго» виставила на торги чотири лоти сумарним обсягом 300 МВт в напрямі на Молдову. У порівнянні з лютневим аукціоном, величина пропускної спроможності, пропонованої до реалізації, виросла на 50 МВт, проте за всіма лотами умовою прописано, що у період з 22 березня по 29 березня вільна пропускна спроможність на Молдові відсутня. Стартова ціна на 4 лоти напряму на Молдову коливається від 400,476 тис. грн до 800,952 тис. грн.