«Київенерго» повністю розрахувалась за «електричний» газ

За підсумками роботи АК «Київенерго» в 2009 році в повному обсязі розрахувалася за так званий електричний газ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії з посиланням на фінансового директора «Київенерго» Михайла Уткіна.

За його словами, за поставлений минулого року газ для виробництва електроенергії АК «Київенерго» сплатила 740,4 млн. грн., у січні ц.р. – 335 млн. грн.

«Таке збільшення споживання газу для електрики пояснюється тим, що минулого року, згідно з розпорядженням Кабміну, «Київенерго» півроку для виробництва використовувала мазут замість «блакитного палива», - цитує прес-служба М.Уткіна.

За підсумками 2009 року компанія «Київенерго» одержала газу на виробництво теплової енергії на суму 1,016 млрд. грн., сплативши при цьому 843,4 млн. грн. Газ для виробництва теплової енергії для потреб населення минулого року коштував компанії 1,227 млн. грн., на даний час компанія сплатила за паливо 856,2 млн. грн.

Загалом у 2009 році на виробництво теплової та електроенергії для потреб населення і промисловості АК «Київенерго» одержала газу на суму 2,984 млрд. грн. При цьому за використане протягом року паливо компанія сплатила 2,440 млрд. грн., або 82% його загальної вартості.