Рахункова палата: ЧАЕС - потенційно небезпечний об'єкт

Рахункова палата України заявляє, що Чорнобильська АЕС залишається потенційно небезпечним об`єктом.

Про це йдеться у прес-релізі Рахункової палати, переданому УНІАН.\

“Щорічні програми робіт на майданчику Чорнобильської АЕС мали формальний характер і не відображали заявленої у бюджетних запитах потреби, затверджувалися і коректувалися фактично по закінченні фінансового року під уже виділені обсяги фінансування і виконані роботи. У результаті планування робіт і управління коштами держбюджету здійснювалося безсистемно. Аудитори Рахункової палати встановили, що фінансування витрат бюджетних програм на ці цілі здійснювалося за залишковим принципом”, - сказано у прес-релізі.

За даними Рахункової палати, фінансування у 2007-2009 рр. витрат, пов`язаних із Чорнобильською АЕС, здійснювалося не в повному обсязі, внаслідок чого заплановані програми припинення експлуатації енергоблоків №№ 1, 2, 3 не виконані. Блоки ЧАЕС від ядерного палива повністю не звільнені. Відпрацьоване ядерне паливо зберігається у їхніх приреакторних басейнах витримки.

План заходів на об`єкті „Укриття” не виконується. Внаслідок цього розрахункова вартість робіт з його виконання за цей час зросла з 758 млн. євро до 1,6 млрд. євро.

Перетворення об`єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему, а саме - введення в експлуатацію Нового безпечного конфайнмента (НБК), має завершитися в 2012 році, проте затримується майже на рік тільки на стадії проектування. Це свідчить про незадовільну організацію і управління коштами, спрямованими з усіх наявних джерел фінансування на його виконання (як з боку уряду України, так і з боку ЄБРР), і не виключає подальшого зростання вартості будівництва НБК.

Введення в експлуатацію Сховища відпрацьованого ядерного палива - 2 (СВЯП-2) і заводу з переробки рідких радіоактивних відходів затримується більш ніж на 10 років.

«Таким чином, подолання наслідків катастрофи здійснюватиметься із затримкою, а Чорнобильська АЕС несе потенційну загрозу і через 24 роки після катастрофи», - наголошується у прес-релізі.