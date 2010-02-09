Висновки Рахункової палати щодо чорнобильських програм поверхові

Генеральний директор державного спеціалізованого підприємства «Чорнобильська АЕС» Ігор Грамоткін вважає передчасними і поверховими висновки Рахункової палати України щодо стану виконання чорнобильських програм.

Про це він заявив у телефонному інтерв`ю УНІАН.

Нагадаємо, сьогодні прес-служба Рахункової палати поширила повідомлення, в якому вказує на неефективність витрачання державних і донорських коштів під час виконання донорських програм у 2007-2009 роках. Зокрема, контрольне фінансове відомство вказує на затягування термінів будівництва нового безпечного конфайнмента (НБК) над об`єктом «Укриття» і як наслідок – збільшення вартості проектних робіт з 758 млн. євро до 1,6 млрд. євро.

«Тут дуже серйозні питання, і за простою формальною ознакою, що тут завищена ціна, говорити не можна, адже за цим стоять дуже складні технічні рішення», – прокоментував агентству І.Грамоткін, зауваживши при цьому, що дані, оприлюднені Рахунковою платою, не є об`єктивними.

«Це тільки оціночна вартість. Сьогодні ми говорити про таку вартість не можемо доти, доки не буде виконаний проект (спорудження НБК – УНІАН)», – сказав він.

Водночас гендиректор не виключає, що остаточна вартість будівництва конфайнмента може бути скоригована в бік збільшення, оскільки українська сторона як замовник прагне включити в проект якомога надійніше обладнання, щоб надалі уникнути експлуатаційних ризиків.

«Зростання відбулося тому, що замовника - Україну – насамперед не влаштовують ті технічні рішення і пропозиції, які нам пропонують західні підрядники. Коли нам потрібен об`єкт з терміном експлуатації 100 років, ми не готові брати найдешевші системи, щоб потім на нас лягли величезні експлуатаційні витрати», - сказав І.Грамоткін.

Він повідомив, що розробка проекту будівництва НБК, яка виконується на замовлення генпідрядника концерну Novarka (Франція), буде завершена до липня цього року і після проходження проектом держекспертизи на об`єкті розпочнуться фізичні роботи.

Гендиректор зауважив, що на сьогодні терміни реалізації проекту у зв`язку із затримками з проектуванням зміщені на півроку. Тим часом, нагадав він, стабілізація об`єкту «Укриття», що завершилася у 2009 році, дає підстави говорити про його безпечну експлуатацію принаймні протягом 15 років.

«Нам треба не ганятися за термінами, а побудувати надійний безпечний об`єкт, який Україна буде спроможна експлуатувати. І терміни мають визначати фахівці (атомники – УНІАН), а не фахівці у фінансовій сфері, а тим паче не бухгалтери, які перевіряють правильність платежів чи правильність взаєморозрахунків», - сказав І.Грамоткін.

Утім, гендиректор висловив сподівання, що будівництво НБК завершиться у 2013 році.

Довідка УНІАН. 17 вересня 2007 року ДСП «Чорнобильська АЕС» і французький концерн Novarka підписали контракт на будівництво нового безпечного конфайнмента (НБК) над об`єктом «Укриття» Чорнобильської АЕС.

Вартість робіт на спорудженні НБК згідно з контрактом становить 505 млн. дол., термін будівництва об`єкта – 5 років.

Концептуальний проект НБК у формі арки розробив консорціум Bechtel-Battelle-EDF із залученням українського підрядника – консорціуму «КСК» у 2003 році. Проект отримав позитивний висновок «Укрінвестекспертизи» і був затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України у липні 2004 року.

До складу Novarka входять французькі компанії VINCI Construction Grands Projets і Bouyques Travaux Publics.

Основні характеристики НБК: ширина арки – 257 м, висота – 108 м, довжина – 150 м. Проектний термін експлуатації – 100 років.