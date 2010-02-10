Без електрики залишились 24 населених пункти
09:28, 10 лютого 2010Енергетика
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В Херсонський області внаслідок негоди без електропостачання залишились 24 населених пункти.
Як повідомили УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Херсонської облдержадміністрацій, зокрема, знеструмлено села у Великоолександрівському, Великолепетихському, Генічеському та Іванівському районах.
Крім того, в області внаслідок потепління й танення снігу зростає кількість підтоплених будинків – у воді майже 2,2 тис. осель в 25 населених пунктах.
Найскладніша ситуація в Цюрупінському, Каланчацькому та Новотроїцькому районах, де підтоплено 1 тис. 393, 544 та 125 будинків відповідно.
Тривають роботи з відкачування води з будинків силами МНС та місцевих органів влади.
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