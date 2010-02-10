У трьох областях України знеструмлено 40 населених пунктів

У трьох областях України внаслідок ускладнення погодних умов і через спрацювання автоматичних систем захисту ліній електропередач знеструмлено 40 населених пунктів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, в Херсонській без електропостачання залишились 22 населені пункти, у Дніпропетровській – 15 і в Миколаївській – 3.

Електрику відновлюють бригади обленерго.