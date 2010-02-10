Україна збільшила виробництво електроенергії

Виробництво електроенергії в Об`єднаній енергосистемі України (ОЕСУ) в січні ц.р. збільшилося на 12%, або на 1,972 млрд. кВт/год., порівняно з січнем 2009 року, - до 18,454 млрд. кВт/год.

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві палива і енергетики України.

Згідно з повідомленням, у січні теплові електростанції (ТЕС) збільшили виробництво електроенергії на 15,8%, або 1,154 млрд. кВт/год., – до 8,464 млрд. кВт/год., атомні електростанції (АЕС) – на 6,1%, або 460 млн. кВт/год., – до 8,017 млрд. кВт/год., блок-станції та комунальні ТЕЦ – на 5,9%, або 46 млн. кВт/год., – до 822 млн. кВт/год.

ГЕС і ГАЕС у січні у зв`язку з погодними умовами істотно наростили вироблення електроенергії - на 37,2% - 1,151 млрд. кВт/год.

Як повідомляв УНІАН, виробництво електроенергії в Об`єднаній енергосистемі України в 2009 році скоротилося на 9,8%, або 18,768 млрд. кВт/год., порівняно з 2008 роком - до 172 млрд. 907,4 млн. кВт/год.

Довідка УНІАН. Виробництво електроенергії в ОЕСУ за підсумками 2008 року скоротилося на 1,8%, або 3,438 млрд. кВт/год., порівняно з 2007 роком – до 191,688 млрд. млн. кВт/год.

У 2007 році виробництво електроенергії в ОЕСУ збільшилося на 1,6%, або 3 млрд. 6 млн. кВт/год., порівняно з 2006 роком – до 195 млрд. 130,5 млн. кВт/год.