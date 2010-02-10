Прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН упевнений, що газопровід «Північний потік» буде екологічно безпечним.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду РФ, про це він сказав під час виступу на Самміті дій щодо Балтійського моря-2010 у Хельсінкі.

«Упевнений, «Нордстрім» стане екологічно безпечним, надійним і безперебійним маршрутом поставок вуглеводнів до Європи, зміцнюватиме енергетичну стабільність всього Європейського континенту», - сказав В.ПУТІН.

Він наголосив, що Росія підходить до реалізації своїх великих інфраструктурних проектів з урахуванням інтересів власної економіки та інтересів сусідів.

В.ПУТІН відзначив, що морські газопроводи вже досить добре себе зарекомендували.

«Хочу відзначити, поважані колеги, більше третини поставок газу до Європи, здійснюється за маршрутами, прокладеними по дну Північного, Чорного і Середземного морів. І все функціонує нормально, дотепер не було жодних проблем, і це не спричиняло таких емоцій», - наголосив він і завірив, що питання охорони природи із самого початку було виділено як пріоритет для «Нордстріму».

В.ПУТІН підкреслив, що інвестиції в екологічні експертизи становили близько 100 млн. євро. «Для вибору оптимальної і безпечної з усіх точок зору траси газопроводу проведено геофізичні дослідження на площі понад 40 тис. квадратних кілометрів, 43 тис. квадратних кілометрів, здається, – Данія. Це ціла європейська держава», - сказав він.

Прем`єр-міністр РФ також запевнив, що проект завжди був максимально відкритим і прозорим. За його словами, за три роки проведено десятки консультацій з представниками офіційних властей і неурядових організацій. «З урахуванням їх думок до технічних документів внесені численні корективи, що підвищують екологічну безпеку цього проекту», - сказав В.ПУТІН.