Світові ціни на нафту підвищилися

Ціни на нафту на світових ринках в середу підвищилися у зв`язку із зростанням фондового ринку на тлі обіцянок європейських держав надати допомогу Греції і не допустити її банкрутства, повідомляє РИА Новости.

Ціна березневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш мазкі Brent Crude Oil на лондонській біржі IСE (InterContinental Exchange Futures) за підсумками торгів підвищилася на 0,41 долара, до 72,54 долара за баррель.

На нью-йоркській біржі NYMEХ (New York Merchantile Exchange) вартість березневих ф`ючерсів на американську легку нафту мазкі Light Sweet Crude Oil підвищилася на 0,77 долара, до 74,52 долара за баррель.