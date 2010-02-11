Україна і Казахстан обговорюють тариф на транспортування нафти

ВАТ «Укртранснафта» і АТ «КазТрансОйл» ведуть переговори щодо ціни на транспортування нафти до Східної Європи через Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам міністр палива та енергетики України Юрій ПРОДАН.

«Йдуть комерційні переговори щодо ціни на транспортування. Якщо сторони задовольнять одна одну за обсягами і ціною транспортування, то будуть підписані відповідні документи», – сказав Ю.ПРОДАН.

При цьому він зазначив, що «Укртранснафта» зацікавлена у тому, щоб одержувати великі доходи від своєї діяльності.

Як повідомляв УНІАН, Казахстан через конфлікт, що виник з ВАТ «Укртранснафта», планує переорієнтувати маршрут поставки нафти до Європи, і направити його через Польщу.

У «КазТрансОйлі» пояснили, що дане рішення було ухвалене після того, як ВАТ «Укртранснафта» письмово повідомило про розірвання з 26 січня 2010 року договору про транспортування нафти з Казахстану через Україну. Причину розірвання договору українська сторона дотепер не озвучила.

«Ми направили до «Укртранснафти» звернення про відкликання їхнього рішення або про укладення нового договору, – повідомив у середу співробітник «КазТрансОйла» в інтерв`ю «Новости-Казахстан». «Відповіді поки що немає. І нового варіанту договору поки що не одержали», – додав він.

Довідка УНІАН. ВАТ «Укртранснафта» є оператором нафтотранспортної системи України, яка включає 18 нафтопроводів загальною протяжністю 4569 км, 51 нафтоперекачувальну станцію (НПС), 11 резервуарних парків загальною місткістю 1010 тис. кубометрів. Роботу НПС забезпечують 176 насосних агрегатів загальною потужністю електродвигунів 356,9 тис. кВт.