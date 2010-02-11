Польща затвердила газові домовленості з Росією

Уряд Польщі і керівництво національної нафтогазової компанії PGNIG затвердили узгоджені в січні з російською владою домовленості про поставки газу у Польщу і транзит російського газу польською територією.

Як повідомили УНІАН в прес-службі польського уряду і PGNIG, відповідні рішення, які відкривають дорогу до підписання нової міжурядової угоди між державами, були ухвалені в середу.

За даними прес-служби уряду, польсько-російські домовленості від 27 січня ц.р. затверджені за спрощеною процедурою, яка не передбачає їх розгляду на засіданні Кабінету Міністрів Польщі.

Контрольована міністерством держмайна Польщі PGNIG повідомила, що вчора домовленості затвердило як правління, так і наглядова рада компанії, яка є головним імпортером і продавцем газу в Польщі.

Міністр держмайна Польщі Олександр ГРАД назвав в ефірі "Польського радіо 3" підписання нового міжурядового договору після затвердження домовленостей польською владою "технічною справою".

Як повідомляв УНІАН, польська PGNIG, російський „Газпром” і їх спільна компанія-оператор польської частини Ямальського газопроводу EuRoPolGaz 27 січня в Москві підписали тристоронній договір, який визначив умови постачання російського газу до Польщі до 2037 року і його транзиту до Німеччини до 2045 року.

Сторони домовилися затвердити домовленості до 11 лютого ц.р.

На думку представників польської опозиції і ряду експертів, підписання даного контракту приведе до «бетонування» залежності поляків від газових поставок з Російської Федерації, яка є основним постачальником блакитного палива до Польщі. «Газпром» і близькі до нього структури поставляли до Польщі понад 90% імпортного палива.