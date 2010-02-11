Україна у січні скоротила видобуток газу на 9%

Українські нафтогазовидобувні підприємства, за оперативними даними, у січні 2010 року скоротили видобуток газу на 9% порівняно з аналогічним періодом 2009 року – до 1 млрд. 757,4 млн. куб. м.

Про це УНІАН повідомило джерело в уряді.

За даними співрозмовника, видобуток нафти і газового конденсату в Україні у січні ц.р. скоротився на 10,4% порівняно з аналогічним періодом 2009 року – до 311,6 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, у 2009 році українські нафтогазовидобувні підприємства збільшили видобуток газу на 0,8% порівняно з 2008 роком – до 21 млрд. 181,8 млн. куб. м, а також скоротили видобуток нафти і газового конденсату на 6,8% – до 3 млн. 952 тис. тонн.

Довідка УНІАН. Найбільшими нафтогазовидобувними компаніями України є ДК «Укргазвидобування», ВАТ «Укрнафта» і ДАТ «Чорноморнафтогаз», що входять у структуру НАК «Нафтогаз України».