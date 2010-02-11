Постачання нафти на українські НПЗ зросло на 14%

Постачання нафтової сировини на українські нафтопереробні заводи (НПЗ), за оперативними даними, в січні збільшилися на 14% у порівнянні з аналогічним періодом 2009 року – до 969,5 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомило джерело в уряді.

У січні українські НПЗ переробили 944,7 тис. тонн нафтової сировини, що на 8,4% більше, ніж за аналогічний період 2009 року.

Як повідомляв УНІАН, у 2009 році постачання нафти і газового конденсату на українські НПЗ збільшилося на 5,7% у порівнянні з 2008 роком – до 11 млн. 432,8 тис. тонн. У 2009 році українські НПЗ переробили 11 млн. 507,7 тис. тонн нафтової сировини, що на 6,1% більше, ніж за 2008 рік.

Довідка УНІАН. В Україні працюють шість нафтопереробних заводів загальною потужністю переробки 51,11 млн. тонн нафти за рік. Три НПЗ – Одеський («ЛУКОЙЛ»), Лисичанський (ТНК-ВР) і Кременчуцький («Нафтогаз України») – за даними Антимонопольного комітету України, контролюють 66% українського ринку бензинів і 51% ринку дизельного палива.